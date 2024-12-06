Asgari ücret çıkışı tepki çekmişti! Cüneyt Özdemir'den MÜSİAD Başkanı hakkında villa iddiası!

06 Aralık 2024 10:24 - Güncelleme : 06 Aralık 2024 10:42

Asgari ücret için "yüzde 25'ten fazla zam olmamalı" çıkışıyla tepki çeken MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı hakkında flaş bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Cüneyt Özdemir, Asmalı'nın kendi yaptırdığı villalara 1 yılda yüzde 55 zam yaptığını iddia etti.

MÜSAİD Başkanı Mahmut Asmalı ne iş yapıyor? Asgari ücret açıklaması yeniden gündeme geldi

MÜSAİD Başkanı Mahmut Asmalı ne iş yapıyor? Asgari ücret açıklaması yeniden gündeme geldi

MÜSİAD​ Başkanı Mahmut Asmalı, asgari ücret​ konusunda yaptığı çıkışla bir süredir ülke gündeminde yer alıyor. Milyonlarca dar gelirlinin merakla beklediği zam​ pazarlığı öncesi asgari ücrete yüzde 25'ten fazla zam yapılmaması gerektiğini açıklayan MÜSİAD Başkanı Asmalı hem vatandaşların hem de siyasilerin tepkisi çekmişti. Aynı Asmalı için gazeteci Cüneyt Özdemir çok konuşulacak bir iddia ortaya attı.

KENDİ VİLLALARINA 1 YILDA YÜZDE 55 ZAM YAPMIŞ

Cüneyt Özdemir, Youtube kanalında yaptığı açıklamada AKYAPI İnşaat​'ın sahibi Asmalı'nın, müteahhitliğini yaparak satışa sunduğu villaların fiyatına 1 yılda yüzde 55 oranında zam yaptığını iddia etti.

Özdemir, konuya ilişkin yaptığı yorumda, "Bu MÜSİAD Başkanı'nın bir şirketi var. Geçen yıl yaptığı villaları 29 milyona satışa çıkarmış. Bu sene ise fiyatları 45 milyona yükseltmiş. Yani 1 yılda yüzde 55 zam yapmış. Kendi yaptığı villalara yüzde 55 zam yaparken, emekçiye yüzde 25 zam yapılmasını istiyor" dedi.

Özdemir'in iddiasının ardından konu sosyal medyada da en çok konuşulan konular arasına girerken Asmalı'ya tepkilerin dozu arttı.

MAHMUT ASMALI KİMDİR?

1967 Rize'nin Pazar ilçesinde doğan Mahmut Asmalı, ilk, orta ve lise öğrenimini İstanbul'da yaptı.

Lisans eğitimini, 1989 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde tamamladı.

Saha Mühendisi olarak başladığı meslek hayatının 1989-1998 yılları arasında, birçok başarılı projeye imza atarak, özel sektörde Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

1998 yılında mühendis bir arkadaşı ile ortaklaşa Akyapı İnşaat'ı kurdu.

23 yıldır fabrikalardan nitelikli konutlardan, villa inşaatlarına, sanayi sitelerinden, alışveriş merkezlerine, hastanelerden, okullara kadar inşaat sektörünün her alanında projeler üretti.

TEK SEKTÖRÜ İNŞAAT DEĞİL

Ayrıca inşaat sektörü dışında yurt içinde; otomotiv ve turizm firmaları, kimya sektöründe faaliyet gösteren dış ticaret şirketleri mevcuttur. Yurt dışında ise; Katar/Doha da PVC üretimine, Almanya/Frankfurt'ta da inşaat faaliyetlerine devam etmekte.

Asmalı, 2021 yılı Eylül ayında gerçekleşen MÜSİAD 26. Olağan Genel Kurulu'nda Genel Başkan seçilmiştir. (Kaynak: DEİK)