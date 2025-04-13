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 | Suat Vilgen

Aşık Dermani öldürüldü! Ataşehir'de motosikletli pusu!

Çevresinde Aşık Dermani ismiyle tanınan şahıs Ataşehir'de bir otelin kafeteryası önünde motosikletli iki kişi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Kanlı pusunun nedeni merak uyandırdı

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.04.2025
saat ikonu 08:04
|
GÜNCELLEME:
13.04.2025
saat ikonu 08:04

Ataşehir'de dün akşam hareketli saatler yaşandı. Bir otelin kafeteryasından telefon görüşmesi için dışarı çıkan bir şahıs, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısı sonucu hayatını kaybetti.

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DIŞARI ÇIKMASINI BEKLEDİLER

Akşam saatlerinde Ataşehir'de gelen bilgilere bir otelin kafeterya kısmında bulunan Çetin Ddğru bir süre sonra telefon görüşmesi yapmak için dışarıya çıktı. Tüm bu sırada yoldan geçen motosikletli iki kişi bilinmeyen bir nedenle Çetin'i kurşunladı. Vücuduna isabet eden mermilerle ağır Doğru, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak burada yapılan müdahalelere cevap vermeyen Çektin Doğru hayatını kaybetti.

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YAKINLARI AKIN ETTİ

Haberi alan Doğru'nun yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi. Çetin Doğru'nun çevresinde "Aşık Dermani" mahlası ile bilindiği öğrenilirken polis olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

ETİKETLER
#ataşehir
#motosikletli saldırı
#Pusu
#Gündem
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