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Aşık Veysel'in kızı trafik kazası trafik kazası geçirdi! 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: Anadolu Ajansı
12 Temmuz 2024 23:14 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 23:20
Aşık Veysel&#039;in kızı trafik kazası trafik kazası geçirdi! 

Ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun kızı Zekine Şatıroğlu Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşanan trafik kazasında yaralandı. Şatıroğlu'nun durumunun iyi olduğu öğrenildi. 

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazasında ünlü halk ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu'nun kızı yaralandı.

L.H. (60) yönetimindeki araç, Şarkışla ilçesine bağlı Orta Topaç köyü girişinde yoldan çıkarak yol kenarındaki ağaçlara çarptı.

Aşık Veysel'in kızı trafik kazası trafik kazası geçirdi!  - 1. Resim

Kazanın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.

Kaza sırasında aracın sürücüsü yara almazken, yolcu olarak bulunan Aşık Veysel Şatıroğlu'nun 83 yaşındaki kızı Zekine Şatıroğlu yaralandı.

Aşık Veysel'in kızı trafik kazası trafik kazası geçirdi!  - 2. Resim

Zekine Şatıroğlu, durumu iyi olarak Şarkışla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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