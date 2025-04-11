Asılsız ihbarla 112'yi meşgul edenlere ceza geliyor

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız aramaların engellemek amacıyla yeni bir düzenlemeye gidiliyor. AK Parti'nin yeni kanun teklifinde asılsız çağrılara bin 500 lira para cezası kesilmesini öngörürken bu ceza, ekiplerin sahaya yönlendirilmesi halinde 15 bin liraya kadar yükselecek.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan asılsız aramalara yönelik kesilen para cezalarını artıran düzenleme başta olmak üzere 32 maddeden oluşan kanun teklifi AK Partili milletvekilleri tarafından Meclis Başkanlığı'na sundu.

BİN 500 LİRADAN 15 BİN'E KADAR PARA CEZASI

Teklife göre, çağrı merkezini gereksiz yere meşgul eden, amacı dışında arayan ya da ısrarla çağrı bırakan kişilere bin 500 lira, asılsız ihbar yaparak ekiplerin sahaya yönlendirilmesine neden olanlara ise 15 bin lira idari para cezası uygulanması öngörülüyor.

BİNLERCE ASILSIZ ÇAĞRIYLA MEŞGUL EDİYORLAR

Uzun yıllardır 112'nin doğru kullanılması gerektiği konusunda bilgilendirme duyuruları yapılırken hala asılsız çağrıları yapanlar bundan vazgeçmiyor.

Asılsız ihbarların cezalandırılmasının gerekçesinde 2024 yılında 103 milyon çağrının yüzde 28'inin, 2025'in ilk üç ayında 14,6 milyon çağrının yüzde 30'unun asılsız olmasına işaret ediliyor.