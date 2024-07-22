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Aşırı sıcaklar camı çatlattı: Seyir Terası ziyarete kapatıldı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
22 Temmuz 2024 11:20 - Güncelleme : 22 Temmuz 2024 11:26
Aşırı sıcaklar camı çatlattı: Seyir Terası ziyarete kapatıldı

Yurt genelinde mevsim normalleri üstünde seyreden aşırı sıcak hava dalgası hayatı her yönden olumsuz etkilemeye devam ediyor. Balıkesir'in Edremit ilçesinde, Kazdağı Milli Parkı içinde bulunan Şahin Deresi Cam Seyir Terasının zemininin bir bölümü çatladı. Seyir terası önlem amaçlı olarak ziyarete kapatıldı

Şahin Deresi Kanyonu üzerindeki seyir terası, zemin camının bir bölümünün çatlaması nedeniyle ziyaretçi girişine kapatıldı.

Aşırı sıcaklar camı çatlattı: Seyir Terası ziyarete kapatıldı - 1. Resim

ÇATLAYAN ZEMİN DEĞİŞTİRİLECEK

Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, gazetecilere, cam seyir terasının, uzman ekiplerin incelemesi ve çatlayan zemin camının değiştirilmesi süresince kapalı tutulacağını söyledi.

Aşırı sıcaklar camı çatlattı: Seyir Terası ziyarete kapatıldı - 2. Resim

TEKNİK EKİPLER İNCELEYECEK

Odabaş, cam seyir terasının, teknik ekiplerin raporları doğrultusunda ilerleyen günlerde tekrar ziyarete açılacağını belirtti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden teknik ekibin de bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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