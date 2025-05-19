Aşk tuzağı ile 6 milyon liralık vurgun! Kendini zengin gösterdi, hesaplarını boşalttı

Dolandırıcıların yeni 'duygusal bağ' yöntemi gün yüzüne çıktı. İstanbul'da yaşayan İranlı iş insanı, "Seni seviyorum, seninle evleneceğim" sözleriyle bir kadını kandırdı ve telefonundan hesapları boşalttı. Mağdur kadın, 6 milyon TL dolandırıldığını iddia ederek savcılığa başvurdu.

Teknolojinin geliştiği her geçen gün dolandırıcıların yeni yöntemleri ortaya çıkıyor. Bu kez dolandırıcılar duygusal olarak boşlukta hisseden vatandaşları hedef alıyor. Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan İranlı Parmis Nazakat, Türkiye'ye yaptığı bir iş seyahatinde tanıştığı Alireza Ghaffari Hosseini tarafından evlenme vaadiyle tuzağa düşürüldü.

KENDİNİ ZENGİN GÖSTERDİ

Kendini restoran sahibi zengin bir iş insanı olarak tanıtan şüpheli, kısa sürede duygusal bir bağ kurduğu Nazakat'ın güvenini kazandı.

ŞARJDA UNUTULAN TELEFONLA HESAPLARI TEK TEK BOŞALTTI

2024 yılı Şubat ayında İstanbul ziyaretinin ardından KKTC'ye dönmeye hazırlanan Nazakat, sevgilisinin telkiniyle telefonunu şarjda "unutmuş" şekilde evden ayrıldı. Ardından şüpheli, içinde mobil bankacılık uygulamaları bulunan bu telefon aracılığıyla, mağdurun hesaplarından İran'daki annesinin hesabına 10 gün içinde toplam 135 bin İngiliz sterlini aktardı.

"AŞK" MASKESİ ALTINDA DOLANDIRICILIK

Avukat Büçkün Canatik'in savcılığa sunduğu suç duyurusuna göre, şüpheli Hosseini tüm süreci önceden planladı. Paraları aktarırken dekontlara "borç" açıklaması yazdı. Olayın ortaya çıkmasından sonra da müvekkilini ve ailesini İran'daki akrabaları üzerinden tehdit etmeye başladı.



"DUYGUSAL BAĞ, DOLANDIRICILIĞIN YENİ SİLAHI"

Mağdurun avukatı Canatik, "Bu olay, yeni nesil dolandırıcılığın duygusal manipülasyonla nasıl iç içe geçtiğinin çarpıcı bir örneği. Aşk, artık bir güven aracı değil, suistimal aracı haline getirildi" diyerek benzer vakalara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.

