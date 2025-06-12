Asker eğlencesi kötü bitti! 39 kişi zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu

Amasya'da asker eğlencesi sırasında verilen yemekten yiyen 39 kişi hastanelik oldu. Mide ağrısı ve kusma şikayetleri bulunan vatandaşlar zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Amasya'da asker eğlencesi kötü bitti. Gecede verilen yemekten zehirlenen çok sayıda vatandaş hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

YEMEKTEN SONRA RAHATSIZLANDILAR

Hacılar Meydanı Mahallesi'nde bir evde düzenlenen asker eğlencesine katılan çok sayıda kişi, verilen yemeğin ardından rahatsızlandı.

39 KİŞİ ZEHİRLENDİ

Mide ağrısı, bulantı ve kusma şikayetiyle rahatsızlanan kişilerin bir kısmı acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Sonradan hastaneye gelenlerle sayı 39’a ulaştı.

SAĞLIK DURUMLARI HAKKINDA AÇIKLAMA

Rahatsızlanan kişilerin arasında durumu ağır olan kimsenin bulunmadığı, 39 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan polis ekipleri eğlencenin yapıldığı yere giderek sunulan yemeklerden incelenmek üzere numune aldı.