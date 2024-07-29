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Asker uğurlamasında yol kesip ateş eden magandalar yakalandı

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
29 Temmuz 2024 03:03 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 03:03
Asker uğurlamasında yol kesip ateş eden magandalar yakalandı

Beykoz'da asker uğurlama konvoyu oluşturarak trafik akışını engelleyen 4 kişi ve havaya ateş açan 2 kişi yakalandı.

Asker uğurlaması sırasında meydana gelen magandaların dehşeti bitmek bilmiyor. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen cuma günü Beykoz ilçesinde asker eğlencesi sırasında havaya ateş edenlerle ilgili ulusal basın ve sosyal medya hesaplarında paylaşım yapılan görüntüler üzerine inceleme başlattı.

GÖZALTINA ALINDILAR

İncelemelerde, havaya kurusıkı ile ateş açan kişinin H.C.A, pompalı tüfekle ateş açanın ise B.A. olduğu tespit edilerek gözaltına, görüntülere yansıyan silahlar da muhafaza altına alındı.

Görüntü içeriğinde trafik akışını engelleyerek yolu kapatan 2 araba ile motosikletin sürücüleri Ö.K, H.B.Ç, M.E.K. ve motosikletin ön lastik kısmında bulunan F.B.K'ye toplamda 30 bin 479 lira ceza kesildi.

Gözaltına alınan H.C.A. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakılırken, B.A'nın "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçundan emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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