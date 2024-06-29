Askeralma işlemlerinde yeni dönem: Erteleme yapılmayacak!

29 Haziran 2024 10:04 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 10:04

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla birlikte Askeralma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla birlikte; sevk işlemleri erteleme durumları yeniden belirlendi.

"ERTELEME YAPILMAYACAK..."

"Tutukluluk, geçici rahatsızlık ve kardeş ertelemeleri durumları haricinde çeşitli nedenlerle askerlik görevini erteleyen ancak yoklama kaçağı olarak muayenesini tamamladıktan sonra sevki sırasında veya bakaya durumunda sevki geri bırakılanların askeralma işlemlerinde erteleme yapılmayacak."