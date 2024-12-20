'Askere gidiyoruz' diyerek vatandaşı dolandırıyorlar! Duygu tacirlerine operasyon

20 Aralık 2024 13:56 - Güncelleme : 20 Aralık 2024 13:56

Dolandırıcılar bu kez vatandaşları ''askere gidiyoruz'' diye kandırıp en duygusal anında hedef alıyor. Manisa’da polis 2 duygu tacirini yakaladı.

Yeni yöntemler geliştirerek vatandaşı tuzağa çekmek isteyen dolandırıcılar bu kez askerlik üzerinden para toplamaya çalışıyor. Son günlerde boynuna “O Şimdi Asker” yazılı şal atıp, eline de bir şişe kolonya alan dolandırıcılar sokak sokak geziyor.

''ASKERE GİDECEĞİZ'' DİYORLAR

Askere gideceklerini söyleyerek dilencilik yapıp, vatandaşlardan para toplayan kişi ve kişilerin yakalanması için çalışma başlatan Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 duygu tacirini Sevgi Yolu’nda yakaladı.

PARALARA EL KONULDU

Ekipler tarafından yapılan kaba üst aramasında bir miktar para, kolonya ve “O Şimdi Asker” yazılı şal ele geçirildi. Dilencilikten elde edilen paralara el konulurken, 2 kişiye ayrıca Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapıldı.

Salihli’de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.