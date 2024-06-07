Askeri araç devrildi! Ekipler bölgede: Çok sayıda yaralı var

07 Haziran 2024 14:40 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 14:40

Van-Gürpınar kara yolu üzerindeki Kurubaş bölgesinde meydana geldi. ‘Kirpi’ aracının bilinmeyen bir sebepten dolayı devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 asker yaralandı.

Bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.