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Askeri araç devrildi! Ekipler bölgede: Çok sayıda yaralı var

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
07 Haziran 2024 14:40 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 14:40
Askeri araç devrildi! Ekipler bölgede: Çok sayıda yaralı var

Van’ın Gürpınar ilçesinde askeri bir araç devrildi. Yürekleri ağza geldiği kazada 3 askerimiz yaralandı. Yaralı askerler hastaneye sevk edildi.

Van-Gürpınar kara yolu üzerindeki Kurubaş bölgesinde meydana geldi. ‘Kirpi’ aracının bilinmeyen bir sebepten dolayı devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 3 asker yaralandı.

Bölgeye gelen ambulanslarla hastaneye kaldırılan askerlerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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