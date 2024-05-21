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Askeri helikopter devrede! Mehmetçik ağaçtan düşen kadın için seferber oldu

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
21 May 2024 00:34 - Güncelleme : 21 May 2024 00:36

Dağda ağaçtan düşerek yaralanan kadının yardımına Mehmetçik koştu. Asma yaprağı toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ayağı kırılan Gülizar Kaya, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı

Hakkâri'de dağda asma yaprağı toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ayağı kırılan Gülizar Kaya, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı. Hakkâri-Çukurca karayolu Yıldız Dere mevkiindeki asma köprüden Zap Suyu’nun karşı tarafına geçen 50 yaşındaki Gülizar Kaya, asma yaprağı toplamak için çıktığı ağaçtan düştkü.

EKİPLER SEFERBER OLDU

Ayağı kırılan Kaya'nın yardımına zor şartlarda vatan savunmasında görev alan Mehmetçik yetişti. Yaralanan kadını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (KAK) Timi, AFAD, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Askeri helikopter devrede! Mehmetçik ağaçtan düşen kadın için seferber oldu - 1. Resim

ASKERİ HELİKOPTERLE HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Yaralı kadın, sedye ile taşınması mümkün olmayan Zap Suyu kenarındaki araziden gece görüşü ve vinç sistemi olan askeri helikopterle alınarak Hakkâri Devlet Hastanesine götürüldü. Hastanede hızla müdahalesi yapılan Gülizar Kaya’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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