Askerin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a selam vermediği fotoğraf paylaşılmıştı! Olayın aslı başka çıktı

09 Eylül 2024 00:03 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 00:24

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bir askerin selam vermediği iddiası sonrası Cumhurbaşkanlığından yalanlama geldi. Sosyal medyada dikkat çeken görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tüm askerler selam dururken bir askerin sadece ayakta durduğu gözlemlenmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bir askerin selam durmadığı fotoğraftaki şahsın TSK personeli olmadığını söyledi.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a askeri selam vermeyen kişinin TSK personeli olduğu iddiasının doğru olmadığı belirtildi. Söz konusu fotoğrafta elleri yanda duran kişinin TSK personeli değil Azerbaycan Kara Kuvvetlerine bağlı asker olduğu belirtildi.

ERDOĞAN'A SELAM VERMEYEN AZERBAYCAN ASKERİ ÇIKTI

DMM tarafından yapılan açıklama Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerle ilgili, "TSK personeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selam vermiyor” iddiası doğru değildir. Fotoğraftaki askeri personel, misafir olarak törene davet edilen, Azerbaycan Kara Kuvvetleri mensubu Azerbaycan Askeri Ataşesidir. Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz." şeklinde belirtildi.