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Askeri depo olarak kullanılan tarihi Taş Ambarlar'da yangın! Ekipler müdahale ediliyor

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
25 Aralık 2024 13:05 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 13:20

Erzurum’da tarihi taş ambarlarda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Milli Savunma Bakanlığına bağlı İç Tedarik Bölge Başkanlığına ait ve geçmişte depo olarak kullanılan tarihi binada yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Erzurum​'un Yakutiye​ ilçesi Yoncalık semtinde bulunan Taş Ambarlar'ın çatısında bilinmeyen bir nedenle yangın​ çıktı. Tarihi binadaki yangın kısa sürede tüm binayı sardı.

Askeriye deposu olarak kullanılan tarihi Taş Ambarlar'da yangın! Ekipler müdahale ediliyor - 1. Resim

Çatının da alevlere teslim olduğu yangına Erzurum Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince müdahale ediliyor.

Askeriye deposu olarak kullanılan tarihi Taş Ambarlar'da yangın! Ekipler müdahale ediliyor - 2. Resim

YOLLAR ARAÇ TRAFİĞİNE KAPATILDI

Trafik ekipleri bölgedeki tüm yolları araç trafiğine kapattı. Milli Savunma Bakanlığı'na ait bina geçtiğimiz aylarda günlerde Büyükşehir Belediyesine devredilmişti. Tarihi bina müze ve tarihi çarşı olarak restore ediliyordu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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