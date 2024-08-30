Askerliğinin bitmesine 25 gün kalmıştı! Kaçtı ve internette kafede böyle yakalandı

30 Ağustos 2024 14:37 - Güncelleme : 30 Ağustos 2024 14:48

Askerliğinin bitmesine 25 gün kalan Erdem Y. izinli olarak geldiği Bursa'dan geri dönmedi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan genç internet kafede oyun oynarken yakalandı.

5 GÜN İZİNLİ GELDİ BİR DAHA GERİ DÖNMEDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde askerliğini yapan 25 yaşındaki Erdem Y., tezkeresine 25 gün kala 5 gün izin alarak Bursa'ya geldi. İzni biten Erdem Y., KKTC'ye askeri birliğine geri dönmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

POLİS İNTERNET KAFEYE MÜŞTERİ GİBİ GELDİ

Polis ekipleri Erdem Y.'nin bir internet kafede olduğunu ve orada oyun oynadığını tespit etti. İnternet kafeye müşteri gibi giren polis, Erdem Y'.yi askeri oyun oynarken gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÖZALTINA ALINDIĞI ANLAR KAMERADA

Ardından Erdem Y., birliğine gönderilmek üzere Muradiye Askerlik Şubesi'ne teslim edildi. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.