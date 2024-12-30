Aspiratörü açık unuttular: Korku dolu anlar yaşadılar

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

30 Aralık 2024 22:29 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 22:44

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yemek yaptıktan sonra açık bırakılan aspiratör, bir evde yangına neden oldu. Komşularının fark ettiği alevler korku dolu anlara sebep oldu.