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Aspiratörü açık unuttular: Korku dolu anlar yaşadılar

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Aralık 2024 22:29 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 22:44

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde yemek yaptıktan sonra açık bırakılan aspiratör, bir evde yangına neden oldu. Komşularının fark ettiği alevler korku dolu anlara sebep oldu.

Kocaeli​'nin Körfez ilçesinde açık unutulan aspiratör, bir evde yangın​ çıkmasına sebep oldu. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önlerken, itfaiye ekipleri alevleri büyümeden kontrol altına aldı.

Olay, Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi​ Akkuş Sokak’taki bir binanın 3. katında meydana geldi. İddiaya göre, yemek yaptıktan sonra evden ayrılan aile, aspiratörü açık unuttu. Komşuların evden yükselen dumanları fark ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Aspiratörü açık unuttular: Korku dolu anlar yaşadılar - 1. Resim

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken, olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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