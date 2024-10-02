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Asrın felaketi vurmuştu! Enkaz altından tarih çıktı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
02 Ekim 2024 09:21 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 09:28

Asrın felaketinin merkez üssü Kahramanmaraş'ta ağır hasar alıp yıkılan evin etrafında bulunan tarihi hamam gün yüzüne çıktı. Hamamın turizme kazandırılması planlanıyor.

Türkiye'yi derinden sarsan 'Asrın felaketi'nin vurduğu Kahramanmaraş​'ta en eski mahallelerinden biri olan Onikişubat​ ilçesindeki Şehit Evliya Mahallesi, depremde ciddi şekilde zarar gördü.

Asrın felaketi vurmuştu! Enkaz altından tarih çıktı - 1. Resim

Deprem​ sonrası rezerv alan ilan edilen bölgelerde yıkım çalışmalarına başlandı. Tarihî yapıların yoğun olarak bulunduğu mahallede, yaklaşık 100 yıllık olduğu düşünülen ve kesme taşlarla inşa edilmiş eski bir hamam keşfedildi.

Asrın felaketi vurmuştu! Enkaz altından tarih çıktı - 2. Resim

TURİZME KAZANDIRILMASI PLANLANIYOR

Farklı bölmeleriyle dikkat çeken bu hamamın restore edilip turizme kazandırılması planlanıyor. Mahalle sakinlerinden Orhan Ürküt, "Deprem sonrası ortaya çıkan bu hamamın restore edilerek turizme kazandırılmasını bekliyoruz" dedi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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