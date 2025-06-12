Asrın felaketinde yerle bir olmuştu! Kamu görevlilerine soruşturma izni çıktı: Aralarında eski başkanlar da var

Kahramanmaraş'ta asrın felaketinde yıkılan 2 bloklu Yağmur Apartmanı ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı tarafından aralarında eski belediye başkanlarının da bulunduğu 10 kişi hakkında soruşturma izni verildiği öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 11 Ekim 2024 tarihli kararında, Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Hayrullah Mahallesi’nde bulunan ve çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği iki bloklu Yağmur Apartmanlarıyla ilgili ön inceleme raporu yer aldı.

GEREKLİ DENETİMLER YAPILMAMIŞ...

Bilirkişi raporlarında, binanın statik projelerinde ciddi eksiklikler olduğu, yapı kullanım izni alınmadan yıllarca kullanıldığı ve önceki dönem belediyesinin gerekli denetimleri yapmadığı belirlendi.

SORUŞTURMA İZNİ ÇIKTI

Yapılan inceleme sonucunda, aralarında Kahramanmaraş eski belediye başkanı M.P, Onikişubat eski belediye başkanı H.M. ve eski imar müdürlerinin de bulunduğu 10 kişi hakkında, 4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun kapsamında soruşturma izni verildi.

BAKAN YERLİKAYA'NIN İMZASIYLA YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Soruşturma izni verilenlerden bazılarına ruhsat ve statik kusurlar, bazılarına ise denetim ve yapı kullanma izni eksikliği nedeniyle izin çıktığı öğrenildi. Teknik sorumlulukları bulunmayan ya da kusur tespit edilmeyen bazı kamu görevlileri hakkında ise soruşturma izni verilmedi. Karar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından imzalanarak yürürlüğe girdi.