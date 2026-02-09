Bakan Murat Kurum'dan Özgür Özel'e sert tepki: Çöp kutusu göndermekle övünmedik

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Asrın İnşası Güçlü Türkiye Paneli'nde önemli açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, ''Kalıcı ve kapsayıcı yeniden inşa sürecini başlattık'' dedi. Dezenformasyon ile ilgili açıklamalarda bulunan Duran, ''6 Şubat CİMER deprem acil uygulamasını devreye sokmuştuk. CİMER çağrı merkezi üzerinde 24 saat çalışmayla 200 bin çağrıyı karşıladık. Sağlıklı bir iletişim ortamının tesisi afet zamanı daha önemlidir'' ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum panelde şu açıklamaları yapıyor:

İletişim Başkanlığımızın düzenlediği programda sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyorum. Deprem şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Tabi 3 yıl önce büyük bir sessizliğe uyandık. Son bin yılın belki de en ağır felaketiydi. 14 milyon insanımızı doğrudan etkiledi.

150 milyar dolarlık doğrudan ekonomik kayıp yaşadık. O günleri hatırlayın pandemi etkileri halen bitmemişti. Suriye savası ve Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyordu. Bölücü terör örgütleri fırsat kolluyordu.

Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 455 bin konutu teslim ettik. Şehir geçmişimizi taşır bugünümüzü şekillendirir. Türkiye en büyük felaketlerin altından kalkmayı bilen ülkedir.

ÖZGÜR ÖZEL'E SERT TEPKİ

CHP lideri Özgür Özel'e tepki gösteren Murat Kurum, ''Konutlar sabit faizle satılacak diyoruz anlamıyorlar. Biz bunu yapıyoruz halbu ki görüyorlar. Sonra da 'biz demiştik yaptılar' diyecekler. Bir tek çivi çakmayan partinin genel başkanı olarak tarihe geçeceksiniz. Bizim yanımıza gelen belediye başkanlarını tehdit ediyorlar. Biz siyasi parti gözetmeksizin her şeyi not ediyoruz. Yani sizin gibi çöp kutusu göndermekle övünmedik. Ulu camiyi biz yapacağız dediler halen temel aşamasında. 'Sen 11 ilin şantiye şefimizin' dediler. Şeref duyuyorum evet şantiye şefiyim dedim'' ifadelerini kullandı.