Astrolog Meral Güven gözaltına alındı! Fenerbahçelileri yanıltıp hakaret etmişti

27 May 2024 20:08 - Güncelleme : 27 May 2024 21:02

Fenerbahçe'nin şampiyon olacağını iddia edip Galatasaray'ın şampiyonluğu sonrası Fenerbahçelilerle dalga geçen astrolog Meral Güven soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Güven'in, 6 suçtan toplam 6 sabıkasının bulunduğu ortaya çıktı.

Astrolog Meral Güven, Süper Lig'in son haftasına ilişkin yaptığı tahmininde Galatasaray'ın Konyaspor'a yenilerek Fenerbahçe'nin de galibiyetiyle şampiyon olacağını öne sürmüştü. Öngörüsü tutmayan Güven, sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutulmuş bunun üzerine taraftarlara hakaret yağdırmıştı.

VİDEODAKİ HAKARETLERİNE SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları üzerinden çok kez paylaşılan ve astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu belirtilen canlı video kaydında sarf edilen sözler ile ilgili düğmeye bastı. Güven hakkında TCK'nın 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatıldı.

EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Bu kapsamda polis tarafından adresinde gözaltına alınan Güven, emniyete götürüldü.

YARALAMA DAHİL 6 SUÇ KAYDI VAR

Hakkında adli işlem başlatılan Güven'in, "tehdit ve hakaret"ten iki olmak üzere, "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kasten yaralama", "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" ile "taksirle yaralama" suçlarından toplam 6 kaydı olduğu belirlendi.

Sosyal medya paylaşımlarında Fenerbahçeli taraftarların çocuğuna küfür ettiğini öne süren astrolog, "Sıra Galatasaray tarafına da gelecek" dedi.

Astrolog Meral Güven'in paylaşımı şu şekildeydi:

"Yüce Mevlama şükürler olsun ki, hevesinizi kursağınızda bıraktı. Geçen yıl ölmüş çocuğuma küfür edip, beni tehdit ediyordunuz ve adamın böyle işte hevesini kursağında bırakırlar. Oh canıma değsin, beter olun. Allah’a ortak koşmak neymiş gördünüz mü. Oh Rabbim, sana şükürler olsun, dualarımı kabul ettin ya, Rabbim çok şükür. Beni Allah gibi gördünüz ya, alın bakalım sonuca. Beter olun, öyle küfür edilmez, böyle hevesinizi kursağınızda bırakırlar."

"BENİ MANŞET Mİ YAPIN DEDİM?"

"Ben size gidin de beni manşet mi yapın dedim. Ben Allah'la sümme hâşa pazarlığım mı var dedim, siz kimsiniz ya? Kendi kendinize beni manşet ettiniz. Şimdi de tehdit, hakaret küfür yürüyün gidin. Allah’a ortak koşan insanlar her zaman eksikledir ve eksik kalmaya mahkumlardır yüce Mevlam ne eyler güzel eyler şükürler olsun. Rabbime âmin ölmüş çocuğuma edilen küfürlerin hesabını çok şükür sordu. Sıra mutlaka Galatasaray tarafına da gelecek. Hadi bakalım."

"SİZ BUNU HAK ETTİNİZ"

"Beni peygamber ilan etmeye çalıştınız. Siz kimsiniz, bana bir halt edeceğinizi söylediniz. Bir futbol topu için Allah'ından vazgeçenler dinsizdir. Siz bunu hak ettiniz. Ben aciz bir kul olduğumu, her şeyin en doğrusunu Allah bilir dediğimi bir kenara koydunuz. Beni ilahlaştırmaya çalıştınız. Ne oldu, ne oldu? Renginiz mi soldu? Solar, solar. Hadi yine manşet yapsanıza. Büyük okyanusta deli deli dalgalar da yüzmeye çalıştığınız sonuç, bu olmaktan öte gitmez. Sıranızı bekleyin, sıra size de gelecek. Çünkü Allah var gam yok."