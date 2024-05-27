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Fenerbahçelilere sert sözlerle yüklenmişti! Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Tgrthaber.com
27 May 2024 16:24 - Güncelleme : 27 May 2024 16:31
Fenerbahçelilere sert sözlerle yüklenmişti! Astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı ile ilgili tahmini tutmayan astrolog Meral Güven hakkında sosyal medyadaki paylaşımı nedeniyle resen soruşturma başlattı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medya hesapları üzerinden çok kez paylaşılan ve astrolog Meral Güven'in yapmış olduğu belirtilen canlı video kaydında sarf edilen sözler ile ilgili olarak TCK'nın 216. maddesi kapsamında "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlattı. 

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Kaynak: Tgrthaber.com
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