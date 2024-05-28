Astrolog Meral Güven serbest bırakıldı: Fenerbahçeli taraftarlara küfürler yağdırmıştı

28 May 2024 14:09 - Güncelleme : 28 May 2024 14:19

Fenerbahçelilere hakaret eden astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı

Fenerbahçelilere hakaret eden astrolog Meral Güven hakkında soruşturma başlatıldı

Süper ligde "Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak" sözlerinin ardından gündeme gelen Astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından gelen tepkiler nedeniyle sosyal medya hesaplarını kapatmıştı. Ardından TikTok hesabından küfürlerle dolu bir yayın yapmıştı.

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatılmış, ardından gözaltına alınmıştı.

SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan Güven sorgulanmak üzere İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Savcılığın talimatı üzerine emniyette ifadesi alınan Güven, daha sonra serbest bırakıldı.