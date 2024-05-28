Astrolog Meral Güven serbest bırakıldı: Fenerbahçeli taraftarlara küfürler yağdırmıştı
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
28 May 2024 14:09 - Güncelleme : 28 May 2024 14:19
Galatasaray şampiyon olduktan sonra sosyal medyadan küfürler yağdıran astrolog Meral Güven gözaltına alınmıştı. İfadesi alınan Güven hakkında yeni bir gelişme yaşandı.
Süper ligde "Fenerbahçe mucize bir şekilde şampiyon olacak" sözlerinin ardından gündeme gelen Astrolog Meral Güven, Galatasaray'ın şampiyonluğunun ardından gelen tepkiler nedeniyle sosyal medya hesaplarını kapatmıştı. Ardından TikTok hesabından küfürlerle dolu bir yayın yapmıştı.
GÖZALTINA ALINMIŞTI
Güven hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Galatasaray'ın şampiyon olmasının ardından sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımlarla ilgili soruşturma başlatılmış, ardından gözaltına alınmıştı.
SERBEST BIRAKILDI
Gözaltına alınan Güven sorgulanmak üzere İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Savcılığın talimatı üzerine emniyette ifadesi alınan Güven, daha sonra serbest bırakıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı