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Ata Emre Akman'ı öldüren katil zanlısının babası tutuklandı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
17 May 2024 15:03 - Güncelleme : 17 May 2024 15:05
Ata Emre Akman&#039;ı öldüren katil zanlısının babası tutuklandı

Balıkesir’de bir zincir restoranda kurye olarak çalışan ve sipariş götürdüğü sırada uğradığı bıçaklı saldırıda ölen Ata Emre Akman'ın katil zanlısının babası da tutuklandı.

1 Mayıs'ta Karesi ilçesi Karaoğlan Mahallesi Emir Sokak'ta, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm Rehberliği Bölümü öğrencisi Ata Emre Akman sokakta korkunç şekilde öldürüldü. 

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BABASI DA TUTUKLANDI

Akman, vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Akman'ın öldüğü belirlendi.

Akman'ı korkunç bıçak darbeleriyle katleden katil zanlısı E.Ö'nün babası da tutuklandı. 

Kaynak: Tgrthaber.com
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