Atakum'da korkunç olay! Kız arkadaşının annesini öldürdü, kaçarken polis aracına çarptı! Sonu feci bitti

21 Aralık 2024 07:02 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 07:12

Samsun’un Atakum ilçesinde korkunç bir cinayet dehşete düşürdü. Kız arkadaşının annesini öldüren Mert Okumuş zincirleme olaylara sebep oldu.. Polis ekipleriyle yaşanan kovalamaca, şahsın yakalanacağını anlamasıyla feci biçimde son buldu.

Atakum Yeni Mahalle’de meydana gelen olayda, 24 yaşındaki Mert Okumuş, kız arkadaşının evine giderek, henüz belirlenemeyen bir sebeple çıkan tartışmada Arzu Açıkgöz’ü (44) tabancayla vurdu. Saldırgan, olay yerinden Açıkgöz’e ait Audi marka otomobille kaçtı.

Cinayet ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ve polis ekipleri, 44 yaşındaki Arzu Açıkgöz’ün olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

YAKALANACAĞINI ANLAYINCA KENDİNİ VURDU

Samsun polisi, Mert Okumuş’u yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, saldırganın Canik ilçesine doğru ilerlediğini belirledi ve kaçış güzergahını takibe aldı. Ancak, Atatürk Bulvarı üzerindeki viyadükte Mert Okumuş, yakalanacağını anladığı anda aracın içinde tabancayla kendini vurdu. Kontrolden çıkan araç, önündeki araca çarparak durdu. Bu sırada 1’i polis otosu olmak üzere toplam 4 araç kazaya karıştı.

Sağlık ekipleri, Mert Okumuş’un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla İlgili Soruşturma Başlatıldı Hem cinayet hem de intihar ile ilgili geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.