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 | Sule Altinel

Atama kararları Resmi Gazete'de: Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan getirildi. Aşan 2018'den bu yana Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığı görevindeydi.

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KAYNAK:
Şule Altınel
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 02:09
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 02:09

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre; Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan getirildi. Aşan'ın yerine Finans Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.

GÖKSEL ATAN KİMDİR?

Aşan, Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde 1987 yılında tamamladı. Bunun ardından İstanbul Üniversitesi Maliye Bölümünde yüksek lisans eğitimini 1991 yılında tamamladı. Doktora eğitimini, 1991-1998 yıllarında İstanbul Üniversitesi’nde Kamu Maliyesi alanında tamamladı. 1998 yılından itibaren İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev aldı. 2017 yılında Prof. Dr. unvanını alan Aşan, Temmuz 2018’de İstanbul Aydın Üniversitesi’nde Rektör Yardımcısı olarak görev yaptı.

Atama kararları Resmi Gazete'de: Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı


16 Ekim 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanlığına atandı.

YİĞİT BULUT EKONOMİ POLİTİKA KURULU'NA GETİRİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi Politika Kurulu üyeliğine Yiğit Bulut’u ve 14 ismi atadı.

Atama kararları Resmi Gazete'de: Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına Göksel Aşan atandı

ATAMA KARARLARI İÇİN TIKLAYIN

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