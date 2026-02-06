Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de! Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı değişti

6 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından alınan atama ve görevden alma kararlarına göre BDDK, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyelerinde üst kademe kamu yöneticiliklerinde bayrak değişimi yaşandı.

SGK BAŞKANLIĞINA YUNUS ELİTAŞ ATANDI

Yayımlanan 2026/47 sayılı karar ile Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığına Yunus Elitaş getirildi. Bu atamanın yanında kurumun yönetim kademesinde de önemli değişiklikler yapıldı.

BDDK'YA ATAMALAR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Raci Kaya ve Olcay Turan, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) üyeliğine atandı.

Yakup Asarkaya, BDDK İkinci Başkanlığı görevine getirildi. SGK Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün ise 2026/45 sayılı karar ile görevinden alındı.

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI'NDA GÖREVDEN ALMALAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK bünyesindeki bazı üst düzey isimler görevden alındı. Görevden alınan isimler şunlar:

Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanı Bekir Aktürk.

Bakanlık İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar.

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün.

Boşalan kadrolara yapılan görevlendirmeler ise şu şekilde:

Harun Aydoğmuş ve Cem Gökmen Gökçe Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcılığına,

Selim Dağlıoğlu Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdür Yardımcılığına,

Salih Turgay Işık ise Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına getirildi. Ayrıca Rıfat Koray Köprülüoğlu, SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanı olarak atandı.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NDA İL MÜDÜRLERİ DEĞİŞTİ

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde 6 ili kapsayan il müdürü atamaları ve yer değişiklikleri gerçekleştirildi. 2026/50 sayılı karar uyarınca yapılan düzenlemeler şöyle:

Çankırı İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Öztürk görevden alınırken yerine Ayhan Işık atandı.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Gürhan Çokgezer getirildi.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, Edirne İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevlendirildi.

Van İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, Adana İl Milli Eğitim Müdürü oldu.

Şırnak İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atandı.

Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Selehattin Kal getirildi.