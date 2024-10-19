Ataşehir'de kimyasal madde deposunda yangın

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

19 Ekim 2024 05:25 - Güncelleme : 19 Ekim 2024 05:28

Ataşehir'de kimyasal madde deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda yangını kontrol altına aldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

İstanbul'un Ataşehir​ ilçesine bağlı Kayışdağı Mahallesindeki kimyasal madde deposunda saat 01.30 sıralarında yangın​ meydana geldi. İddiaya göre depodan henüz bilinmeyen nedenle alev ve dumanlar yükselmeye başladı. İhbar üzerine olay yerine polis​ sağlık ve itfaiye​ ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale edilirken, bir elektrik direğindeki tellerin kopması sonucu patlamalar meydana geldi. Ekipler olay yerinde önlem alarak arızayı giderirken, mahallede kısa süreli panik yaşandı. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu söndürülen yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İlgili Haberler Alanya yangınına havadan da destek sağlanıyor Kemer'de lüks otelde can pazarı: Turistleri güçlükle kurtardılar!