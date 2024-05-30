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Ataşehir'de şüpheli ölüm! Günlerdir ulaşılamıyordu, cesedi bulundu

Editör: Rümeysa Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 May 2024 11:44 - Güncelleme : 30 May 2024 11:47

Ataşehir’de bir apartmanın 10'uncu katındaki bir dairede bir ceset bulundu. Olayın yaşandığı eve giren polis ekipleri tarafından Halim Bozovalı isimli şahsın öldüğü belirledi.

Ataşehir'de akşam saatlerinde yaşanan olayda, Halim Bozovalı (65) isimli bir şahıstan yaklaşık 10 gündür haber alınamadı.

KÖTÜ KOKU APARTMANA YAYILDI

Oturduğu daireden koku gelmesi üzerine aynı apartmanda oturan komşuları tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ataşehir'de şüpheli ölüm! Günlerdir ulaşılamıyordu, cesedi bulundu - 1. Resim

Kapalı olan daire itfaiye ekipleri tarafından uzun uğraşlar sonucu açıldı. Polis ekipleri tarafından evde yaşayan Halim Bozovalı'nın banyoda hareketsiz bir şekilde yattığını ve hayatını kaybettiğini belirledi.

Ataşehir'de şüpheli ölüm! Günlerdir ulaşılamıyordu, cesedi bulundu - 2. Resim

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada şansın yaklaşık 3 hafta önce öldüğü belirlendi. Yapılan incelemelerin ardından Halim Bozovalı'nın cesedi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Polis ekipleri Halim Bozovalı'nın ölümüyle ilgili detaylı inceleme başlattı.

Ataşehir'de şüpheli ölüm! Günlerdir ulaşılamıyordu, cesedi bulundu - 3. Resim

 "4 GÜNDÜR ULAŞAMIYORDUK"

Aynı sitede yaşayan Hanife Bayramoğlu, "Dedik hayırdır ne oldu. Dediler bir komşumuz var yalnız yaşıyor. 4 gündür ulaşamıyoruz. Telefona ve kapıya cevap vermiyor ve evden de koku geliyor. Sağlık ekiplerini aramışlar ama kapıyı itfaiye kırmış. Yöneticiye kalsa 4 gündür diyor ama olay yeri inceleme ekipleri 3 hafta olmuş öleli dedi bize. Net kararı savcı verecekmiş" diye konuştu.

Ataşehir'de şüpheli ölüm! Günlerdir ulaşılamıyordu, cesedi bulundu - 4. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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