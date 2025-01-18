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Ataşehir'deki otelde yangın faciası! 3 kişi hayatını kaybetti

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
18 Ocak 2025 10:57 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 11:07

Ataşehir'de bir otelde yangın faciası yaşandı. Dün gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle otelde çıkan yangında ağır yaralanan 3 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralandı. Polis otel işletmecisi 2 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Ataşehir'de bir otelde meydana gelen yangın saat 03.30 sıralarında başladı. İddiaya göre, otelin eksi 1'inci katında bulunan spa merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın​ çıktı. İhbar üzerine olay yine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yangında 3'ü ağır, 2'si hafif olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ataşehir'deki otelde yangın faciası! 3 kişi hayatını kaybetti - 1. Resim

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otel​ yangınında ağır şekilde yaralanan 3 spa çalışanı yabancı uyruklu kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken  2 kişi de yaralandı. Polis otel işletmecisi 2 kişiyi gözaltına aldı. Hayatını kaybeden kişilerin cenazesi Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Ataşehir'deki otelde yangın faciası! 3 kişi hayatını kaybetti - 2. Resim

POLİS EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Olay yeri inceleme ekipleri otel içerisinde geniş çaplı inceleme yaparak delil topladı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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