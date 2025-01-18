Ataşehir'deki otelde yangın faciası! 3 kişi hayatını kaybetti

18 Ocak 2025 10:57 - Güncelleme : 18 Ocak 2025 11:07

Ataşehir'de bir otelde yangın faciası yaşandı. Dün gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle otelde çıkan yangında ağır yaralanan 3 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi ise yaralandı. Polis otel işletmecisi 2 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul Ataşehir'de bir otelde meydana gelen yangın saat 03.30 sıralarında başladı. İddiaya göre, otelin eksi 1'inci katında bulunan spa merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın​ çıktı. İhbar üzerine olay yine çok sayıda itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, yangında 3'ü ağır, 2'si hafif olmak üzere 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otel​ yangınında ağır şekilde yaralanan 3 spa çalışanı yabancı uyruklu kadın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybederken 2 kişi de yaralandı. Polis otel işletmecisi 2 kişiyi gözaltına aldı. Hayatını kaybeden kişilerin cenazesi Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME YAPTI

Olay yeri inceleme ekipleri otel içerisinde geniş çaplı inceleme yaparak delil topladı. Polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.