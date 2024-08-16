Ataşehir'in risk haritası ortaya çıktı! 17 mahallede deprem konteynerleri konuluyor

16 Ağustos 2024 16:59 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 17:02

25 yıl önce meydana gelen ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan 17 Ağustos Gölcük Depremi'nin yıl dönümü yaklaşırken gözler olası büyük bir depremin beklendiği İstanbul’da.

Bu kapsamda çalışmalarını aralıksız sürdüren Ataşehir Belediyesi ise dikkat çeken bir adım daha attı. İlçedeki 17 mahalleye deprem konteynerleri yerleştirmeyi planlayan belediye, donanımları tamamlanan konteynerleri ise bir bir parklara göndermeye başlıyor.

28 eyleme ilişkin afet risk haritalarını oluşturarak belediyeler arasında öncü olan Ataşehir Belediyesi, olası büyük bir deprem sonrasına yönelik 150 toplanma alanı ile 3600 metrekarelik afet koordinasyon merkezinin yanı sıra arama ve kurtarma köpeklerinin de içerisinde yer aldığı tam donanımlı ve deneyimli ekibiyle öne çıkıyor.

Olası İstanbul depremine ilişkin ilçe genelinde yapılan çalışmalara yönelik Afet Koordinasyon Merkezi’nde basın mensuplarının da katılımıyla ‘Ataşehir Afet Yönetim Toplantısı’ gerçekleştirildi.

MAHALLELERE DEPREM KONTEYNERLERİ KONULUYOR

Toplantıda, yıkıcı bir depremin ardından afetzedelere en kısa sürede yardım sağlamak amacıyla ilçenin farklı noktalarına konumlandırılacak deprem konteynerleri de tanıtıldı.

Olası bir depremde hayat kurtaracak araç ve gereçlerin bulunduğu deprem konteynerlerinin içerisinde; seyyar aydınlatma takımı, jeneratör, delici ve kırıcı matkap, kazma - kürek, çekiç –balyoz, yangın söndürme tüpü, ilk yardım seti, katlanabilir sedye, megafon, termal battaniye, soğuk iklim çadırı ve su deposu gibi 50 parça malzeme bulunuyor. AFAD standardına göre hazırlanan deprem konteynerlerinin içerindeki malzemelerin kontrolleri ve bakımları da belediye tarafından belli periyotlarla yapılacak.

İLK YERLEŞTİRMELER YAPILDI

Toplantı sonrası konteynerler, Barbaros Mahallesi’nde 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Parkı’na, Mustafa Kemal Mahallesi’nde Deprem Parkı’na ve Kayışdağı Mahallesi’nde 80. Yıl Cumhuriyet Parkı’na yerleştirilirken diğer mahalleler için de çalışmalar sürdürülüyor.

28 EYLEME İLİŞKİN RİSK HARİTALARI OLUŞTURULDU

Öte yandan örnek bir model oluşturma hedefiyle bütüncül afet yönetimi çalışmalarını hızlı bir şekilde hayata geçirmeye devam eden Ataşehir Belediyesi, İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer afet yönetiminde görev alan tüm kurum/kuruluşlar ile koordineli olarak çalışmalarını sürdürüyor. İlçe bazında risk azaltma çalışmaları yürüten ilk belediyelerden olan Ataşehir Belediyesi ilçe genelinde birinci kademe risk taramalarını tamamladı. İstanbul İl Afet Risk Azaltma Planı (İRAP) kapsamında ortaya konulan 28 eyleme ilişkin risk haritaları oluşturulurken ikinci kademe risk haritalarının tamamlanmasının ardından kentsel dönüşüm sürecine hız verecek.

3 BİN 600 M2’LİK AKOM: 7/24 HAZIR BEKLİYORLAR

Birçok ilçede bulunmayan donanım, kapasite ve ekipmana sahip 3 bin 600 m2 alana kurulu Afet Koordinasyon Merkezi ile de öne çıkan Ataşehir Belediyesi, bu merkezde heliport alanı, deprem simülasyon TIR’ı, arama kurtarma tatbikat alanı, arama-kurtarma köpek eğitim alanı ve yatakhane gibi kritik çok sayıda birimi barındırıyor. Herhangi bir afet anında hazır halde bulunan belediyeye bağlı Arama Kurtarma Ekibi de 7/24 esaslı nöbet sistemiyle çalışıyor. Ayrıca merkezde; bir adet arama kurtarma aracı, bir adet 4x4 arama kurtarma öncü aracı ile bir adet köpekli arama kurtarma aracı bulunurken, iki arama kurtarma köpeği, enkaz görüntüleme cihazı ve enkaz hassas dinleme cihazları da yer alıyor.

150 ADET TOPLANMA ALANI BELİRLENDİ

Arama kurtarma malzemeleri ve deprem konteynerlerini de olası bir afet durumu için hazır halde bekleten Ataşehir Belediyesi, ilçe genelinde belirlediği toplanma alanları ile dikkat çekiyor. Ataşehir sınırları içerisinde 1.133.147 m2 alanı kapsayan 150 adet afet ve acil durum toplanma alanı belirlenirken, toplanma ve barınma alanlarının kapasitesinin artırılması ve altyapısının geliştirilmesi için çalışmalar da sürdürülüyor.

BAŞKAN ADIGÜZEL: “HIZLICA VE ETKİLİ TEDBİRLER ALMALIYIZ”

Toplantıda bir sunum yapan Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel, ülkemizin büyük bölümünün ve en önemli kentlerimizin başında gelen İstanbul’un deprem kuşağında bulunduğu vurgulayarak, deprem riskine karşı hazırlık çalışmalarına büyük önem verdiklerini dile getirdi.

17 Ağustos 1999’da yaşanan büyük Marmara Depremi’nde yitirilen canları anan Başkan Onursal Adıgüzel, “Bugünden tam 25 yıl önce medyana gelen büyük depremde yaşanan acıları ve kaybedilen canları yüreklerimizde yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyoruz. Geçmişimizde maalesef bu tür acıları sık sık yaşadığımız için, artık geleceğimiz için bize bu acıdan ders çıkarma görevi düşmektedir.

İşte bunun için hemen şimdiden, hızlıca ve etkili tedbirler almalıyız” dedi.

Geçmişte yaşanan deprem acılarının öğrettiği dersleri unutmayarak, Ataşehir’i depreme dayanıklı, güvenli ve bilinçli bir ilçe haline getirme konusunda yaptıkları çalışmaları aktaran Başkan Adıgüzel, “Afet konusunda örnek bir model oluşturma hedefiyle ilçemizdeki bütüncül afet yönetimi çalışmalarını hızla hayata geçiriyoruz. İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilgili kurumlarla koordineli bir şekilde çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Afet öncesinde yapılan hazırlıklar, afetten ne kadar etkileneceğimizi belirleyen en kritik unsurdur. Bu bilinçle, ilçe düzeyinde olası riskleri minimize etmeye yönelik çalışmalara öncelik verdik. Ataşehir Belediyesi olarak, bu alanda öncü bir rol oynayarak İstanbul’daki birçok belediyeye örnek teşkil ediyoruz” açıklamasında bulundu.

PROF. KARAMAN: “DEPREM SENARYOLARI HAZIRLADIK”

Toplantı esnasında konuşan Deprem Uzmanı - İTÜ Geomatik Mühendisliği Bölümü Profesörü Himmet Karaman da depreme karşı alınması gereken tedbirlere ilişkin bir sunum yaptı. Deprem anında binaların nasıl tepkiler verebileceğini aktaran Profesör Himmet Karaman, olası bir İstanbul depreminde Ataşehir’in nasıl bir hasar görebileceğine dair Ataşehir Belediyesi ile birlikte deprem senaryoları hazırladıklarını ifade etti. Ataşehir’deki binalara özel tek tek senaryo oluşturulduğunu belirten Himmet Karaman, “Deprem sonrasında; altyapı ve üstyapı ile binaların alabileceği hasar oranlarını senaryolaştırarak acil durum planlarımızı hazırladık” dedi.

7.4’LÜK DEPREMİN ŞİDDETİNİ DENEYİMLEDİLER

Sunumlarının ardından katılımcılar AKOM’da yer alan Deprem Simülasyon Tırı ile 17 Ağustos Gölcük Depremi’nin 7.4’lük şiddetini deneyimleyip, acı dolu o günlere bir kez daha giderken, Ataşehir Belediyesi Afet İşleri Müdürlüğü’ne bağlı arama-kurtarma köpeklerinin gösterisi ise nefes kesti.

Katılımcılara, deprem konteynerlarının tanıtımını yapan Başkan Adıgüzel, Türkiye’deki meydana gelebilecek tüm afetlere karşı yardım edebilecek afet ekiplerini hazır bulundurduklarını söyledi.