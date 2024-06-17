Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran dayı ile yeğeni hakkında karar çıktı
Kayseri'de Atatürk Anıtı'na balta ile saldırıp zarar veren dayı ile yeğeni gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kayseri'de Atatürk Anıtı'na baltayla saldıran biri kadın 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Dün Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na baltayla saldırıp zarar vermelerinin ardından gözaltına alınan Y.K. ve yeğeni Z.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen dayı yeğen, adliyeye götürüldü. Edinilen bilgilere göre, iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
ANITTA 13 DARBE İZİ
Dün Atatürk Anıtı'na 2 kişinin baltayla zarar verdiğini görenler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramış, olay yerine gelen polis ekipleri, Y.K. ve yeğeni Z.A'yı yakalamıştı.
Polis ekipleri ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi zabıta personelinin incelemesinde, anıtta 13 darbe izi tespit edilmişti. Belediye görevlileri, anıttaki darbe izlerini silmişti.
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