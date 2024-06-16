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Atatürk Anıtı'na büyük saygısızlık! Baltalı saldırganlar gözaltında

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: Anadolu Ajansı
16 Haziran 2024 13:39 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 13:40
Atatürk Anıtı&#039;na büyük saygısızlık! Baltalı saldırganlar gözaltında

Kayseri'de Atatürk Anıtı'na balta ile zarar veren 2 şüpheli gözaltına alındı. İncelemelerde; Atatürk Anıtı'nda 13 balta darbesi tespit edildi.

Kayseri'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda; Kocasinan ilçesinde Yaşar K. ve Zeynep A. isimli iki şahıs ellerindeki balta ile Atatürk Anıtı'na saldırdı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Skandalı gören Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, hemen 2 şüpheliye müdahale etti. Olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Atatürk Anıtı'na büyük saygısızlık! Baltalı saldırganlar gözaltında - 1. Resim
(Heykele saldıran şahıslar)

13 BALTA DARBESİ TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Atatürk Anıtı'nda 13 balta darbesi tespit edilirken, 2 şüpheli gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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