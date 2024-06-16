Atatürk Anıtı'na büyük saygısızlık! Baltalı saldırganlar gözaltında

16 Haziran 2024 13:39 - Güncelleme : 16 Haziran 2024 13:40

Kayseri'de sabah saatlerinde meydana gelen olayda; Kocasinan ilçesinde Yaşar K. ve Zeynep A. isimli iki şahıs ellerindeki balta ile Atatürk Anıtı'na saldırdı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Skandalı gören Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, hemen 2 şüpheliye müdahale etti. Olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.



(Heykele saldıran şahıslar)

13 BALTA DARBESİ TESPİT EDİLDİ

Ekiplerin yaptığı çalışma sonucu Atatürk Anıtı'nda 13 balta darbesi tespit edilirken, 2 şüpheli gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü.