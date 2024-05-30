Atatürk Havalimanı 'dini külliye olacak' denilmişti! Yapılacak projenin doğrusu ortaya çıktı

30 May 2024 20:17 - Güncelleme : 30 May 2024 20:18

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Atatürk Havalimanı'da dini külliye yapılacağı iddialarına yalanlayarak, yapılacak projenin atölye, sergi salonu, millet kıraathanesi gibi donatıları kapsayacak bir şekilde olduğu açıklandı.

Bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan görüntülerle ilgili, "Atatürk Havalimanı, dini külliye oluyor" iddiası doğru değildir.

Bahse konu görüntülerdeki yapı dini bir külliye değil, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi proje alanında yapımı devam eden külliye konseptindeki alanı göstermektedir.

Kuzey ve güney yerleşkesinde atölye, sergi salonları, lokanta, çarşı, millet kıraathanesi, aşevi gibi donatıların yer aldığı alanda, külliye konseptiyle geleneksel yaşam biçiminin yeniden canlandırılması amaçlanmaktadır.

Asılsız iddialara itibar etmeyiniz.

ATATÜRK HAVALİMANI ALANINA YAPILACAK PROJELER

Cumhurbaşkanlığı tarafından Türkiye Yüzyılı projeleri içerisinde yer alan Atatürk Havalimanı projeleri şu şekilde duyurulmuştu:

"8,5 milyon metrekareye sahip olan ve uzun yıllar havaalanı olarak İstanbul’a hizmet veren Atatürk Havaalanı’nın işlevinin azalmasıyla, bu alanın rekreasyon alanı düzenlenip İstanbul’a büyük bir yeşil alan kazandırılması planlanmıştır. Bu kapsamda, Atatürk Havalimanı'nın bir pisti korunarak yaklaşık 5 milyon metrekarelik alan Millet Bahçesi olarak tasarlanmış, Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla temeli atılarak inşaatına başlanmıştır. 1. etabın büyüklüğü yaklaşık 2 milyon metrekare olup içerisinde yürüyüş, koşu ve bisiklet yolları başta olmak üzere afet toplanma alanı, yaşam ve gençlik merkezi, cami ve müzenin yanısıra ana giriş kapılarının yer aldığı iki adet Kuzey ve Güney Külliyeleri yer almakta; bu yapıların içerisinde atölye, sergi salonu, lokanta, çarşı, aşevi, kütüphane, millet kıraathanesi gibi çok sayıda birimle birlikte vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde vakit geçirebilecekleri bir yaşam alanı oluşturmaktır."