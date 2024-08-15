Atatürk Havalimanı'nda korku dolu anlar! Uçak kuş sürüsünün arasına daldı: Vallahi çarpmadık herhalde

15 Ağustos 2024 11:38 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 11:55

Havada dehşete düşüren anlar! Uçak türbülans girdi: Çok sayıda yaralı var

Havada dehşete düşüren anlar! Uçak türbülans girdi: Çok sayıda yaralı var

Kuşların göç mevsimi nedeniyle havadaki kuş yoğunluğunun artması, hava trafiğinde aksamalara yol açıyor. Zaman zaman kuş sürülerinin pistlere girmesiyle birlikte havalimanlarında iniş ve kalkışlar durduruluyor ve pistlerde kuş temizliği çalışmaları yapılıyor.

Dün akşam da Atatürk Havalimanı'na iniş için alçalan bir uçağın pilotu pist üzerinde çok sayıda kuş sürüsü görmesiyle tehlikeli anlar yaşandı.

ÜÇ UÇAK PİSTİ PAS GEÇTİ

Bunun üzerine pilot, durumu hava trafik kontrolörüne bildirdi. Bu esnada üç uçak pisti pas geçmek zorunda kaldı. Kule ile pilot arasındaki konuşmanın ardından kuş sürüleri pistten uzaklaştırıldı ve uçaklar sorunsuz bir şekilde inişlerini gerçekleştirdi.

"PİST KUŞ DOLU, ŞU AN PİST SONU FULL KUŞ!"

Atatürk Havalimanı'na iniş yaptığı sırada piste giren kuşlar nedeniyle zor anlar yaşayan pilot ile hava trafik kontrolü arasındaki ilginç telsiz konuşmaları;

Pilot: Pist kuş dolu, şu an pist sonu full kuş!

Kule: Anlaşıldı şu an kuş aracı çıktı. Size bir çarpma oldu mu efendim?

Pilot: Vallahi çarpmadık herhalde. Dikkat ederek indik” şeklinde kayıtlara yansıdı.