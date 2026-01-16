Menü Kapat
10°
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Bakan Tekin'den açıklama geldi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'karnelerden Atatürk fotoğrafının kaldırıldığı' iddialarına cevap verdi. Tekin yaptığı açıklamada, "Atatürk ya da Atatürk’ün saygınlığı ile ilgili olumsuz bir tavır içerisinde bulunacağımızı iddia eden muhalefeti ben buradan kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Atatürk karnelerden kaldırıldı mı? Bakan Tekin'den açıklama geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.01.2026
15:04
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
15:04

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 'karnelerden Atatürk fotoğrafının kaldırıldığı' iddialarına açıklık getirdi. CHP'yi eleştiren Tekin yaptığı açıklamada, "Lütfen okullarımızı, bizleri, eğitim öğretim sistemimizi Atatürk üzerinden eleştirmekten vazgeçsinler. En az onlar kadar Atatürk’e saygı duyuyoruz, Atatürk’ü seviyoruz" dedi.

"MUHALEFETİ KINIYORUM"

Bu sadece biz değil, dünya artık bu yöntemle eğitim öğretim süreçlerini devam ettiriyor ve öğretmen arkadaşlarımız tarafından da çok takdirle karşılandı. Aynı şekilde ilkokullarda karne uygulamasını kaldırdık; ortaokullarda ve liselerde ise karneyle beraber gelişim raporu ayrıca yürüyor.

Şimdi bugünlerde bu konunun çok tartışılmasının sebebi muhalefet partisi... Ya ben şunu anlamakta zorlanıyorum. Bakın biz Milli Eğitim Bakanlığı olarak Atatürk başta olmak üzere bu ülkeyi bize emanet eden herkese, onların emanetine, maddi ve manevi emanetlerine saygı duymak, saygı duyacak bir kuşak yetiştirmekle mükellefiz. Dolayısıyla bizim Atatürk ya da Atatürk’ün saygınlığı ile ilgili olumsuz bir tavır içerisinde bulunacağımızı iddia eden muhalefeti ben buradan kınıyorum. Açık yüreklilikle söylüyorum; bu açık bir niyet okuyuculuğudur.

ATATÜRK ÜZERİNDEN ELEŞTİRMEKTEN VAZGEÇSİNLER

Karnemiz ve gelişim raporumuz burada. Şimdi bu yeni bir uygulama, bu da karnemiz. Şimdi karneler üzerinden böyle bir manipülasyon yapmak, ben açıkçası Sayın Özgür Özel, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı olduğunda bir açıklamasını dinlemiştim. Demişti ki; 'Atatürk'ün arkasına saklanıp siyaset yapmaktan vazgeçeceğiz, artık bunu yapmayacağız.' demişti. Ben gerçekten ümitlenmiştim ama maalesef şu anda Cumhuriyet Halk Partisi hala aynı mantıkla hareket ediyor.

Lütfen okullarımızı, bizleri, eğitim öğretim sistemimizi Atatürk üzerinden eleştirmekten vazgeçsinler. En az onlar kadar Atatürk’e saygı duyuyoruz, Atatürk’ü seviyoruz. Çocuklarımızın da atalarına saygılı, cumhuriyet değerlerine saygılı bir biçimde yetişmesi için çaba sarf ediyoruz. Bu çok basit bir siyaset; kamuoyunda 'asrın hırsızlığı' diye bilinen görünen bir şeyi saklamak için bu kadar sığ düşünmemeleri lazım, bu kadar sığ yaklaşmamaları lazım. Ben bunu da sizin vesilenizle bir kez daha ifade etmiş olayım.

