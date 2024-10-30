‘Atatürk’e benzeyen adam’ 29 Ekim'de TikTok'ta yayın açtı! Yine binlerce lira topladı

30 Ekim 2024 08:52 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 09:08

Atatürk'e benzemesiyle ünlenen adam Cumhuriyet'in 101. yaşını fırsat bildi. Yayın açıp takipçilerinin bayramını kutlayan adam, geçtiğimiz günlerde olduğu gibi yine binlerce lira topladı. Görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Sivas’ta Atatürk ve silah arkadaşları için Mevlid okutuldu!

Sivas’ta Atatürk ve silah arkadaşları için Mevlid okutuldu!

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk​'e benzerliği yüzünden sosyal medyada ünlenen Serdar Görel isimli şahıs, her bayram olduğu gibi 29 Ekim​'de de yayın açtı. TikTok​'ta binlerce takipçisi bulunan Görel, takipçilerinin bayramını kutlamak için canlı yayın​ başlattı.

YİNE PARA TOPLADI

Yüzlerce kişinin katıldığı yayında her zamanki gibi Görel'e para yağdı. Geçtiğimiz yıllarda Görel'in canlı yayında 1 saatte tam 500 bin lira hediye topladığı iddia edilmişti.

TEPKİLERE NEDEN OLDU

Atatürk’e benzerliğini bu tür yayınlar için kullanması, birçok sosyal medya kullanıcısı ve kamuoyunun tepkisine neden olmaya devam ediyor.