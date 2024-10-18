Atatürk'e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve TSK'ya hakaret eden kişi İstanbul'da yakalandı! Yaşı ve kimliği belli oldu

18 Ekim 2024 22:49 - Güncelleme : 18 Ekim 2024 22:51

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı ve TSK'ya hakaretler yağdıran kişinin yakalandığı anların görüntüsünü yayımladı. Şahsın yaşı ve kimliği ortaya çıktı.

Sosyal medyadan Gazi Mustafa Kemal Atatürk​'e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​'a, Türkiye Cumhuriyeti​'ne ve Türk Silahlı Kuvvetleri​'ne (TSK) hakaret eden şahıs yakalandı. Gelişmeyi İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya​ hesabından böyle duyurdu:

"Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan bir şahsın, Cumhuriyet'imizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, devletimize ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize hakaret ettiği belirlenmiştir. Bölücü terör örgütü (BTÖ) propagandası da yapan bu şahsın 20 yaşındaki M.H.Y. olduğu İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğümüzce tespit edilmiştir. Şahıs, Bahçelievler'de yakalanarak gözaltına alınmış, şahsa ait dijital materyallere el konulmuştur. Halkımız arasında kin ve nefret tohumları ekmeye çalışanlara asla göz açtırmayacağız. Siber dünyada zehrini akıtan bu siber zorbaları tek tek yakalayacağız."