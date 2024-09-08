Atatürk'ün Savarona yatı yenilendi: Erdoğan yeni halini paylaştı

08 Eylül 2024 21:57 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 22:17

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatını ziyaret etti. Savarona yatı askeriyeye bağlanarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla restorasyona alınmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk'ün emanetine sadık kaldıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Mustafa Kemal Atatürk'ün Savarona yatını restorasyon sonrası yeni halini ziyaret etti. Sosyal medya hesabından yeni halini paylaşan Erdoğan, "Aslına ve hatırasına sadık kalarak titizlikle modernize ve restore ettiğimiz, Gazi Mustafa Kemal’in emaneti Savarona…" yazdı.

SAVARONA YATI YENİLENDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı ile İstanbul Tersanesi Komutanlığınca gerçekleştirilen modernizasyon çalışmalarında gemi 80 ton asbestten arındırıldı.

Tekne, makine, seyir ve elektrik sistemleri onarıldı. Savarona’nın tüm iç güverte sacları, yakıt ve su sarnıçları da yenilendi.

Yatın mobilyaları da aslına sadık kalınarak restore edildi ve bakımları yapıldı.

Son derece titiz tadilat süreci sonrası geminin seyir testleri de başarıyla gerçekleştirildi. Tam yol testlerde Savarona emniyetli bir şekilde 17,2 kts hıza ulaştı.

Savarona, 17 Ağustos 2023’te Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Devlet Yatı Statüsü'nde devredilmişti.