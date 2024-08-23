Atış tarzıyla dünyayı sallayan Yusuf Dikeç sınav sorusu oldu

23 Ağustos 2024 12:01 - Güncelleme : 23 Ağustos 2024 12:02

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na atış tarzıyla damga vuran Milli sporcumuz Yusuf Dikeç, konuşulmaya devam ediyor. Dikeç bu kez de Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi yetenek sınavında, sınav sorusu oldu.

MEKANİK ÇİZİMİ İSTENDİ

Adaylardan, Yusuf Dikeç'in mekanik olarak çiziminin yapılması istendi. Sınavın ilk oturumunda masaya konulan objeleri çizen öğrenci adayları sınavın ikinci oturumunda ise Yusuf Dikeç'in portresinin yarısını mekanik olarak çizdi.

EBYÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, sınava ilişkin açıklamalarda bulanarak, “Güzel Sanatlar Fakültesi yetenek sınavımız başladı. Sınava 250'ye yakın başvuru yapıldı. Başvuru yapanların büyük bir kısmı sınava girdi. Sınavda öğrencilerimizin hem yeteneklerini hem de günlük olayları nasıl takip edebildiklerini, çevrelerini ne kadar algılayıp algılamadıklarını değerlendiren sorularımız var” dedi.

Yusuf Dikeç'e ayrı bir parantez açan Mehmet Kavukcu, "Sınavda Yusuf Dikeç'in yüzünün bir tarafının mekanik yani robot mantığıyla çizimini yapacaklar. Yusuf Dikeç tüm dünyada popüler olmuş bir isim. Türkiye'yi de en doğru şekilde temsil ettiğini düşünüyoruz" ifadelerini yer verdi.



