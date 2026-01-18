Atlantik’te 10 ton kokain! Bakan Yerlikaya duyurdu: Operasyon İstanbul’a uzandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İspanya güvenlik birimlerince düzenlenen operasyonda aralarında Türklerin de bulunduğu mürettebatta 13 kişinin gözaltına alındığı ve 10 ton kokainin ele geçirilmesiyle ilgili bir paylaşım yaptı.

Söz konusu operasyonla bağlantılı olduğundan şüphelenilen şahısların yakalanmasına için İstanbul merkezli Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Hatay’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini aktaran Bakan Yerlikaya, 7 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

10 TON KOKAİN ELE GEÇİRİLMİŞTİ...

Bakan Yerlikaya, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Uluslararası sularda seyir halindeyken bir gemiye İspanya güvenlik birimlerince düzenlenen operasyonda aralarında 4 Türk, 1 Sırp, 1 Macar ve 7 Hint uyruklu olmak üzere toplam 13 mürettebat gözaltına alınmış, 10 ton kokain ele geçirilmişti.

İSTANBUL MERKEZLİ 6 İLDE OPERASYON

Söz konusu operasyonla bağlantılı olduğundan şüphelenilen şahısların yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde devam eden çalışmalar sonucu; İstanbul merkezli Mersin, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Hatay’da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonlarda 7 şüpheliyi yakaladık. İstanbul Emniyet Müdürümüzü, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızı, kahraman polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum."

