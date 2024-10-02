Atların fotoğrafını çekmek isteyen aileye saldırı! Araçlarının önünü kesip kırbaçla dövdüler

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

02 Ekim 2024 12:29 - Güncelleme : 02 Ekim 2024 12:46

İstanbul'dan Kayseri'ye tatile giden aile akılalmaz bir saldırıya uğradı. Yılkı atlarını görmek için Hürmetçi Sazlığı'na giden aile atların fotoğrafını çekmek istedi. Atların sahibi olduğunu öne süren şahıslar aileden önce para talep etti. Aile para vermek istemeyince araçların önünü kesip H.Ö'yü kırbaçla dövdü.

İstanbul​'da yaşayan ailenin Kayseri​ tatili kabusa döndü. Yılkı atlarını görmek isteyen aile Hürmetçi Sazlığı'na gitti. Atların fotoğrafını çekmek isteyen aileden atların sahibi olduğunu iddia eden kişiler para istedi. Aile fotoğraf çekmeyip sadece izlemek istediğini belirtince at sahipleri ailenin aracının önünü kesip H.Ö'yü kırbaçla dövdü. 4 SALDIRGAN YAKALANDI Olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından harekete geçen Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda; A.K. (55), B.K. (69), M.B.D. (19) ve O.K. yakalandı.

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