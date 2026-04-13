Atlas Çağlayan cinayeti davasında sıcak gelişme

İstanbul'un Güngören ilçesinde 14 Ocak 2026 tarihinde gençlerden oluşan iki grup arasında "yan bakma" tartışması sebebiyle tartışma çıkmıştı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken kavgada 17 yaşındaki Atlas Çağlayan, 15 yaşındaki E.Ç. tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürülmüştü.

Atlas Çağlayan cinayeti davasında önemli bir gelişme yaşandı. Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada ilk duruşmanın 9 Haziran'da görülmesine karar verildi.

İDDİANAMEDEN AYRINTILAR

17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın ölümüne ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, E.Ç. (14) 'şüpheli', Atlas Çağlayan ‘maktul', aralarında Çağlayan'ın ikiz kardeşi Doruk'un da bulunduğu 4 çocuk ‘mağdur', Çağlayan'ın anne ve babasının da bulunduğu 3 kişi ise ‘müşteki' sıfatıyla yer aldı.

Hazırlanan iddianamede, olay günü olan 14 Ocak günü saat 20.16 sıralarında bir kafede iki grup arasında tartışma çıktığı, bu sırada Suça Sürüklenen Çocuk (SSÇ) E.Ç.'nin, Atlas Çağlayan'ı bıçakladığı, bu olay sonucunda ise Çağlayan'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, olay kapsamında ise soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Hazırlanan iddianamede, şüpheli E.Ç. hakkında, ‘çocuğa karşı kasten öldürme', ‘6136 sayılı yasaya muhalefet etme' ve ‘zincirleme şekilde silahla tehdit' suçlarından toplam 13 yıl 6 aydan, 21 yıl 7 ay 15 güne kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.