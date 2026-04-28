Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Atlas Çağlayan cinayetinde yeni perde: Katilin kullandığı 'bıçak' babasının çıktı!

İstanbul Güngören’de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan’ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada çarpıcı bir gelişme yaşandı. Cinayette kullanılan yasaklı sustalı bıçağın, zanlı E.Ç.’nin o sırada cezaevinde olan babası Y.Ç.’ye ait olduğu belirlendi. Savcılık, baba hakkında hapis cezası talep etti.

İstanbul 'de çıkan kavgada bıçaklanarak hayatını kaybeden 17 yaşındaki 'ın ölümüne ilişkin tutuklanan 14 yaşındaki zanlı E.Ç.'nin babası Y.Ç. hakkında dava açıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Y.Ç. hakkında, zanlının olay anında kullandığı sustalı bıçağın sahibi olduğu gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede, Y.Ç. (40) 'şüpheli' sıfatıyla yer aldı.

İstanbul Güngören'de 17 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak öldürülmesi olayında, 14 yaşındaki zanlının kullandığı bıçağın babası Y.Ç.'ye ait olması nedeniyle baba hakkında dava açıldı.
Olayda kullanılan sustalı bıçağın sahibi olduğu gerekçesiyle zanlının babası Y.Ç. hakkında dava açıldı.
Y.Ç. ifadesinde, olay anında cezaevinde olduğu için suçtan haberdar olmadığını belirtti.
Suça konu bıçağın 6136 sayılı 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet' kanunu kapsamında kaldığı belirtildi.
Sanık Y.Ç. hakkında 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet' suçundan 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
ZANLININ BAŞKA SUÇTAN CEZAEVİNDE OLDUĞU AKTARILDI

İddianamede, olayda kullanılan bıçağın Y.Ç.'ye ait olduğu, şüphelinin Atlas Çağlayan cinayetinin işlendiği dönemde cezaevinde olduğu gerekçesiyle suçtan haberdar olmadığını belirttiği aktarıldı. İddianamede, UYAP sorgulamasında şüphelinin 2 Kasım 2025 tarihinde Bakırköy Metris Cezaevinde bulunduğu, suç tarihi itibariyle halen Çorlu Karatepe 1 Nolu Y Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumları'nda bulunduğu vurgulandı. İddianamede, suça konu bıçağa İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarında yapılan incelemeye göre, 6136 sayılı 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet' kanunu kapsamında kaldığı belirtildi.

Atlas Çağlayan cinayetinde yeni perde: Katilin kullandığı 'bıçak' babasının çıktı!

1 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİ

Sanık Y.Ç. hakkında, 'ateşli silahlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet' suçundan 6 aydan1 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi. Sanık, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

