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ATSO Başkanı Ali Bahar'ın feci ölümü! Tekneden düşerek hayatını kaybetti

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
19 Temmuz 2024 14:10 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 14:34

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar dengesini kaybederek tekneden deniz düştü. Motorun pervanesinin çarpması sonucu ağır yaralanan Bahar kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Feci olay Antalya'nın Kemer ilçesinde meydana geldi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar, kendisine ait "Alber" isimli tekne limana yanaştığı esnada dengesini kaybedip suya düştü. Tekne motorunun pervanesine çarpan Bahar ağır yaralandı.

ATSO Başkanı Ali Bahar'ın feci ölümü! Tekneden düşüp hayatını kaybetti - 1. Resim

ALİ BAHAR HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine çağrılan ambulansla Kemer'deki özel bir hastaneye kaldırılan ve uzuv kaybı olduğu öğrenilen Bahar, yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Ali Bahar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Bahar'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Müdürlüğü ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı.

ANTALYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Bahar'ın teknesiyle elim bir kazaya maruz kaldığını söyledi.

Kazadan 6 dakika sonra sağlık ekiplerinin müdahale ettiğini belirten Şahin, "Kemer'deki Yaşam Hastanesi'ne kaldırıldı ancak müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hakk'ın rahmetine kavuştu." dedi.

Çok üzüntülü olduğunu ifade eden Şahin, "Ali Bahar, Antalya'nın yetiştirdiği çok çalışkan, atılgan ve vizyon sahibi bir sanayicimizdi. Türk milleti çok değerli bir sanayicisini, Antalya da çok değerli bir evladını kaybetti. Hepimizin başı sağ olsun." diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
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