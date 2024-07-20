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ATSO Başkanı Ali Bahar'ın korkunç ölümünde yeni gelişme! Teknenin pervanesi parçalamıştı

Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
20 Temmuz 2024 14:25 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 14:31

ATSO ve Antalya OSB Başkanı işadamı Ali Bahar'ın tekne kazasında hayatını kaybetmesinden sonra gözaltına alınan işadamı arkadaşı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde dün meydana gelen olayda Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) ve Antalya Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanı Ali Bahar, kendisine ait "Alber" isimli tekne limana yanaştığı esnada tekneden düşen minderi almak için teknenin arka kısmına yöneldi.

ATSO Başkanı Ali Bahar'ın korkunç ölümünde yeni gelişme! Teknenin pervanesi parçalamıştı - 1. Resim

DENGESİNİ KAYBEDİP DENİZE DÜŞTÜ

Tekneyi kullanan M. S. Ç. minderin alınması için manevra yaptığı sırada Bahar, dengesini kaybedip denize düştü ve motor pervanesinin arasında kaldı.

Vücudunda ağır kesi ve yaralar oluşan Bahar ambulansla Kemer'deki özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesine alınan Ali Bahar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ATSO Başkanı Ali Bahar'ın korkunç ölümünde yeni gelişme! Teknenin pervanesi parçalamıştı - 2. Resim

SERBEST BIRAKILDI

Olay sonrası M. S. Ç. sabahın erken saatlerinde Kemer Adliyesi'ne getirildi.

Sahil Güvenlik ekipleri aynı zamanda denize düşen minderi de getirerek savcılığa teslim etti.

ATSO Başkanı Ali Bahar'ın korkunç ölümünde yeni gelişme! Teknenin pervanesi parçalamıştı - 3. Resim

M.S.Ç'nin nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından ifadesi alındıktan sonra sevk edildiği mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

M. S. Ç. “Can dostumu, arkadaşımı kaybettim, acımız büyük, başka bir şey söylemek istemiyorum” diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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