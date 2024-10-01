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Av tüfeğiyle ateş açtı marifetmiş gibi de paylaştı! 16 yaşındaki genç kısa sürede yakalandı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ekim 2024 09:27 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 09:34
Av tüfeğiyle ateş açtı marifetmiş gibi de paylaştı! 16 yaşındaki genç kısa sürede yakalandı

Bursa'da 16 yaşındaki bir genç, babasının av tüfeğiyle havaya defalarca ateş açtığı anları sosyal medyada paylaştı. Harekete geçen ekipler genci kısa sürede yakaladı.

Bursa​'nın Mustafakemalpaşa​ ilçesinde yaşanan olayda; kimliği belirsiz bir genç, evinin önünden babasına ait olan av tüfeği​ ile havaya defalarca ateş​ açtı. Bir de marifetmiş gibi bu anları sosyal medya​ hesabından paylaşan genç, polisleri harekete geçirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Paylaşımı yapan kişinin 16 yaşındaki N.K. olduğu kısa sürede tespit edildi. Tepkiler üzerine harekete geçen ekipler, N.K.'nin adresine yapılan baskında olayda kullandığı tüfek ile birlikte N.K. kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.

Av tüfeğiyle ateş açtı marifetmiş gibi de paylaştı! 16 yaşındaki genç kısa sürede yakalandı - 1. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Eren 1 Ekim 2024 09:44

Bu çocuk ne yapayım ki deli mi be aklı başında değilmiş gibi duruyor böyle ebeveynleri de nerde kaldı

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