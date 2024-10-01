Av tüfeğiyle ateş açtı marifetmiş gibi de paylaştı! 16 yaşındaki genç kısa sürede yakalandı
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
01 Ekim 2024 09:27 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 09:34
Bursa'da 16 yaşındaki bir genç, babasının av tüfeğiyle havaya defalarca ateş açtığı anları sosyal medyada paylaştı. Harekete geçen ekipler genci kısa sürede yakaladı.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşanan olayda; kimliği belirsiz bir genç, evinin önünden babasına ait olan av tüfeği ile havaya defalarca ateş açtı. Bir de marifetmiş gibi bu anları sosyal medya hesabından paylaşan genç, polisleri harekete geçirdi.
GÖZALTINA ALINDI
Paylaşımı yapan kişinin 16 yaşındaki N.K. olduğu kısa sürede tespit edildi. Tepkiler üzerine harekete geçen ekipler, N.K.'nin adresine yapılan baskında olayda kullandığı tüfek ile birlikte N.K. kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu çocuk ne yapayım ki deli mi be aklı başında değilmiş gibi duruyor böyle ebeveynleri de nerde kaldı