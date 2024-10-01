Av tüfeğiyle ateş açtı marifetmiş gibi de paylaştı! 16 yaşındaki genç kısa sürede yakalandı

01 Ekim 2024 09:27 - Güncelleme : 01 Ekim 2024 09:34

Bursa'da 16 yaşındaki bir genç, babasının av tüfeğiyle havaya defalarca ateş açtığı anları sosyal medyada paylaştı. Harekete geçen ekipler genci kısa sürede yakaladı.

Kavgada silahlar konuştu! Kurşunların hedefi olan iki kuzen öldü

Kavgada silahlar konuştu! Kurşunların hedefi olan iki kuzen öldü

Bursa​'nın Mustafakemalpaşa​ ilçesinde yaşanan olayda; kimliği belirsiz bir genç, evinin önünden babasına ait olan av tüfeği​ ile havaya defalarca ateş​ açtı. Bir de marifetmiş gibi bu anları sosyal medya​ hesabından paylaşan genç, polisleri harekete geçirdi.

GÖZALTINA ALINDI

Paylaşımı yapan kişinin 16 yaşındaki N.K. olduğu kısa sürede tespit edildi. Tepkiler üzerine harekete geçen ekipler, N.K.'nin adresine yapılan baskında olayda kullandığı tüfek ile birlikte N.K. kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, Çocuk Büro Amirliği'ne teslim edildi.