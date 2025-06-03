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 | Selahattin Demirel

Avcılar Belediye Başkanı 5 milyon TL aldı mı? İBB soruşturmasında ifadesi ortaya çıktı

İBB'ye yolsuzluk soruşturmasının 5. dalgasında gözaltına alınan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı'nın kendisine kardeşleri ve akrabalarının hak edişlerini alabilmek amacıyla seçim çalışmalarında kullanması için 5 milyon 500 TL verdiği iddiasını cevaplayan Çaykara, herhangi bir para almadığını ve söz konusu kişilerle bir bağlantısının olmadığını söyledi.

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Avcılar Belediye Başkanı 5 milyon TL aldı mı? İBB soruşturmasında ifadesi ortaya çıktı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
03.06.2025
saat ikonu 00:06
|
GÜNCELLEME:
03.06.2025
saat ikonu 00:11

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması, Aziz İhsan Aktaş'ın itirafçı olduğu öne sürülen suç örgütü soruşturması, Büyükçekmece ile Beşiktaş Belediyeleri Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleriyle ilgili 4 ayrı soruşturma kapsamında 38 şüpheli gözaltına alınmıştı.

"İHALELERLE İLGİLİ MÜDAHALEM SÖZ KONUSU DEĞİL"

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın emniyetteki ifadesi ortaya çıktı. İhale süreçleriyle ilgili yüklenici firmalarla görüşme yapmadığını ve ihalelerle ilgili herhangi bir müdahalesinin olmadığını söyleyen Çaykara, "İhale süreçleri ile ilgili benim herhangi bir müdahalem söz konusu değildir.

Avcılar Belediye Başkanı 5 milyon TL aldı mı? İBB soruşturmasında ifadesi ortaya çıktı

Bununla ilgili Kamu İhale Kanunu uyarınca ilgili müdürlükler tarafından yapılır. Ödemeler gerçekleşirken tarafıma herhangi bir bilgi verilmez, hak edişler oldukça işin gerçekleşme sırasına göre ödemeler ilgili birimce yapılır. Yüklenici firmalarla kesinlikle bir görüşme sağlamam ve sağlamadım. Herhangi bir görüşme sağlamak için birini yönlendirmedim" dedi.

Avcılar Belediye Başkanı 5 milyon TL aldı mı? İBB soruşturmasında ifadesi ortaya çıktı

BEŞİKTAŞ BELEDİYESİ'NDEKİ HAK EDİŞLER İÇİN 5 BUÇUK MİLYON TL ALDIĞI İDDİASI

Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı, kardeşleri ve akrabalarının hak edişlerini alabilmek için kendisine seçim çalışmasında kullanmak üzere 5 milyon 500 TL verdiği iddiasıyla ilgili soru üzerine Çaykara, "Öncelikle şunu belirtmek isterim ismi geçen şahıslardan Alican Abacı ve Erhan Daka isimli şahısların dışından hiçbirini tanımıyorum. İkincisi olarak bahsi geçen şirketlerin hiçbirini tanımam, herhangi bir bağlım ve bağlantım yoktur.

Avcılar Belediye Başkanı 5 milyon TL aldı mı? İBB soruşturmasında ifadesi ortaya çıktı

İddia edilen konularla ilgili bilgi sahibi değilim. İlk belirtilen soru ile ilgili olarak da para talep edilip edilmediğine dair herhangi bir bilgim yoktur. Konunun herhangi bir tarafı değilim. Herhangi bir tarafıma teslim edilen bir para yoktur. Seçim çalışmaları neticesinde herhangi bir araç teslimi sağlanmamıştır" dedi.

İfadesinin sonunda Çaykara'nın, "Avcılar'ın seçilmiş genç belediye başkanı olarak davet edilseydim ifade vermeye gelirdim. Bahsi geçen bu suçlarla ve isimlerle hiçbir alakam yoktur. Çok yoğun bir seçim sürecinin ardından başarı ile seçildim ve görevimi 14 aydır layıkıyla yapmaya çalışıyorum. Hukuka ve adalete inancım tamdır. Toplumun her kesimi ile kucaklaşmış biri olarak yaşananları adaletin takdirine bırakıyorum" dediği öğrenildi.

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