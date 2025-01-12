Avcılar E-5’te motosikletli polisler kaza yaptı: Biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralı

12 Ocak 2025 03:36 - Güncelleme : 12 Ocak 2025 03:44

İstanbul Avcılar E-5 Yanyol'da motosikletli iki polis memuru bariyere çarparak kaza yaptı. Olayda bir polis memuru hayatını kaybederken, diğeri ise ağır yaralandı.

İstanbul​ E-5​ Yanyol Avcılar​ mevkii Beylikdüzü​ istikametinde saat 22.30 sıralarında feci bir kaza​ meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motosikletle seyir halinde giden istirahatli iki polis memuru bilinmeyen nedenle bariyere çarparak tek taraflı kaza yaptı.

Kazada polis memuru Doğan Biçici olay yerinde hayatını kaybederken, diğer polis memuru Oğuz Göral ise ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Göral, ambulansla hastaneye kaldırılırken, olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaptı. Biçici’nin cenazesi morga götürülürken kaza sebebiyle yol üzerinde trafik yoğunluğu oluştu.