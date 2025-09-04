Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
28°
Gündem
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyonda yeni gelişme: 7 şüpheli hakkında karar verildi

Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Avcılar ve Beşiktaş belediyelerine operasyonda yeni gelişme: 7 şüpheli hakkında karar verildi
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşı olduğu iddia edilen suç örgütüne yönelik soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında Beşiktaş ve Avcılar belediyelerinde düzenlenen ihalelerde usulsüzlüklere karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüphelinin emniyetteki işlemleri sona erdi.

2'Sİ TUTUKLANDI, 5'İ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi. Savcılıkça ifadesi alınan 7 şüpheliden 2'si , 5'i talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğince 2 şüphelinin tutuklanmasına, 5 şüphelinin de "yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmasına karar verildi.​​​​​​​

TGRT Haber
