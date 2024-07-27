Avcılar'da faciadan dönüldü! İETT otobüsü 3 araca çarptı: Yaralılar var

27 Temmuz 2024 12:02 - Güncelleme : 27 Temmuz 2024 12:32

İstanbul Avcılar'da faciadan dönüldü. Avcılar Tahtakale Mahallesi O-3 Kuzey yan yolda meydana gelen feci kazada Küçükçekmece istikametine seyir halinde olan Özgür K. idaresindeki İETT otobüsü, kontrolden çıkarak yol üzerinde aynı yönden giden panelvan araca ardından da park halindeki iki araca daha çarptı.

SERVİS ARACINDAKİ 3 İŞÇİ YARALANDI

Otobüs daha sonra bir akaryakıt istasyonunun tabelasına çarparak durabildi. Kazada, servis aracının içinde bulunan 3 işçi yaralandı.

Araçta bulunan yaralılardan birinin durumunun ağır, iki kişinin ise durumunun hafif olduğu öğrenildi.

Durumu ağır olan yaralı Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılırken diğer iki yaralı ise Küçükçekmece Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan yaralının hayati tehlikesinin olduğu ve tedavisine devam edildiği öğrenildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri sürücü Özgür K.'yı gözaltına alarak hakkında “Taksirli Yaralama-Mala Zarar Verme'den işlem yapıldı. Yapılan incelemenin ardından kazaya karışan araçlar olay yerinden kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.